Incidente sulla Castrense auto con 3 carabinieri finisce fuori strada | uno è in condizioni gravi

Un incidente sulla strada Castrense a Canino ha coinvolto un'auto con tre carabinieri a bordo, tutti in servizio non attivo. La vettura è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Uno dei militari è rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente sta ancora emergendo, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Sinistro avvenuto nel territorio di Canino, i militari, tutti fuori servizio, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d'urgenza negli ospedali di Roma e Viterbo Incidente alle prime ore del mattino su strada Castrense, nel terriotrio di Canino, dove un'auto con a bordo tre carabinieri, in quel momento liberi dal servizio, è finita fuori dalla carreggiata. La corsa del veicolo si è interrotta bruscamente contro un albero che costeggia la strada. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro, ma la dinamica ha immediatamente destato grande preoccupazione per la violenza dell'impatto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

