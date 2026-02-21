Incidente in superstrada chiusa la corsia nord tra Torgiano e Montebello
Un incidente autonomo ha coinvolto un'auto sulla superstrada tra Torgiano e Montebello, causando la chiusura della corsia nord. La collisione si è verificata all'altezza del chilometro 63 nel territorio di Perugia, rallentando il traffico e provocando lunghe code. La polizia ha immediatamente delimitato l'area per permettere i soccorsi e ripristinare la viabilità. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulla rimozione del veicolo.
Chiusa la corsia della statale e Bis Tiberina, in direzione di Cesena per un incidente autonomo. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 63, nel territorio comunale di Perugia. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile. Code e rallentamenti si sono registrati in prossimità del luogo del sinistro. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Incendio di sterpaglie lungo la superstrada a Cascina: rallentamenti e corsia chiusaOggi, 19 gennaio, lungo la superstrada Fi-Pi-Li nel comune di Cascina si è sviluppato un incendio di sterpaglie.
Tamponamento sulla superstrada tra camion e auto: strada chiusa, traffico in tiltQuesta mattina si è verificato un grave incidente sulla strada statale 613 tra camion e auto.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tamponamento sulla superstrada tra camion e auto: strada chiusa, traffico in tilt; Incidente sulla Sora-Cassino: cinque feriti, arriva l'eliambulanza; Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioni; Scontro fra tre auto, grave 21enne.
Incidente in superstrada. Auto si ribalta e prende fuoco dopo aver colpito una centralina dell'illuminazione: disagi al trafficoIncidente stradale questa mattina, sabato 14 febbraio, lungo il raccordo in direzione Perugia, poco prima della galleria Volumni. Intorno alle 7.50 un'auto ha sbandato, ha urtato una centralina dell’i ... corrieredellumbria.it
Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioniIncidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa. Alle 16:20 circa, sulla Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe ... msn.com
Montoro Sud. Incidente appena dopo l’imbocco dellla superstrada Avellino Salerno. Due i veicoli coinvolti, un Fiat Ducato e una Lancia, sul posto i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. - facebook.com facebook