Incidente in superstrada chiusa la corsia nord tra Torgiano e Montebello

Un incidente autonomo ha coinvolto un'auto sulla superstrada tra Torgiano e Montebello, causando la chiusura della corsia nord. La collisione si è verificata all'altezza del chilometro 63 nel territorio di Perugia, rallentando il traffico e provocando lunghe code. La polizia ha immediatamente delimitato l'area per permettere i soccorsi e ripristinare la viabilità. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulla rimozione del veicolo.

Chiusa la corsia della statale e Bis Tiberina, in direzione di Cesena per un incidente autonomo. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 63, nel territorio comunale di Perugia. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile. Code e rallentamenti si sono registrati in prossimità del luogo del sinistro.

