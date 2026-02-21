Incidente e capottamento in via Cialdini cinque persone estratte dalle lamiere

Alle prime luci dell’alba, alle 5:00, un grave incidente ha coinvolto due auto in via Cialdini, provocando il capottamento di una vettura. L’impatto violento ha lasciato cinque persone intrappolate tra le lamiere. Squadre di soccorso sono intervenute rapidamente per estrarle e prestare assistenza. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le ambulanze. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si lavorava per mettere in sicurezza la zona.

Sette in tutto le persone coinvolte nell'incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco con cesoie e divaricatori idraulici per liberare i feriti Ancor prima dell'alba di oggi, intorno alle ore 5:00, viale Cialdini è stato teatro di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in un impatto piuttosto violento. E' accaduto ai piedi del cavalcavia, in corrispondenza dell'incrocio con via Costa. Il bilancio dello schianto è pesante e conta complessivamente sette persone coinvolte, per le quali si è resa necessaria una massiccia e tempestiva mobilitazione dell'intera macchina dei soccorsi.