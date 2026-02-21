Incidente a Torino scontro tra due auto in zona Pozzostrada | un ferito

Un incidente a Torino ha coinvolto due auto in zona Pozzostrada, causando il ferimento di un uomo. L’impatto si è verificato in via Chambery, all’incrocio con via Crea, poco dopo le 17 di venerdì 20 febbraio. La persona ferita è stata immediatamente portata all’ospedale Martini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e mettere in sicurezza la zona.

Una persona è stata trasportata all'ospedale Martini di Torino a seguito di un incidente tra due auto avvenuto in via Chambery angolo via Crea nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, intorno alle 17.25. Il ferito sarebbe in condizioni non gravi. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la polizia locale di Torino.

