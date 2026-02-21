Incendio in ospedale un piano del padiglione 3 invaso da fumo

Un incendio al Santa Maria della Misericordia ha provocato fumo nel padiglione 3, a causa di un computer che si è surriscaldato. Le fiamme si sono propagate in una zona dedicata agli uffici informatici al secondo piano, creando un'alta nube di fumo che ha invaso i locali. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Un primo bilancio parla di alcuni danni alle apparecchiature elettroniche.

Il fatto si è registrato poco dopo le 14. Non erano presenti persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco Fumo al padiglione numero 3 del Santa Maria della Misericordia poco dopo le 14 di oggi. L'incendio, causato con tutta probabilità da un computer surriscaldatosi, si è sviluppato in uno spazio dedicato agli uffici informatici, al secondo piano. In quel momento non c'erano persone presenti. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a espellere con elettroventilatori il fumo. Non si registrano danni degni di nota e la situazione è sotto controllo.