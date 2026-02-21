Incendio alla Chemco di Vezzano il giorno dopo è tutto distrutto | video

Un incendio ha devastato la Chemco di Vezzano, causando ingenti danni alla fabbrica di resine chimiche. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, e le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per domare il rogo. Il giorno successivo, l’azienda appare completamente distrutta, con i macchinari anneriti e il tetto crollato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha creato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Proseguono le operazioni di spegnimento nell'azienda di resine chimiche a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). Il tetto è crollato, ma fortunatamente non ci sono feriti. Attesi per l'inizio della settimana i risultati definitivi dei rilievi Arpae sull'aria.