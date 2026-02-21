In viaggio con Joe | una commedia volgare e raffazzonata – Recensione

Joe Simmons, noto per il suo atteggiamento volgare e il bere eccessivo, si offre di accompagnare il nipote B. dopo aver perso il lavoro. La sua decisione deriva dalla necessità di rimediare a problemi finanziari e di mantenere il rapporto con la famiglia. Durante il viaggio, Joe si scontra spesso con il ragazzo, creando tensioni e momenti imbarazzanti. La situazione si complica quando si verificano imprevisti lungo il tragitto.

Joe Simmons, il fratello volgare e alcolizzato di Madea, si offre come volontario per accompagnare il nipote B.J. in un viaggio attraverso il Paese, per far visita al college che questi frequenterà da lì a poche settimane. Il ragazzo è ingenuo, cresciuto con tutti i privilegi in una scuola privata della Georgia e non sa niente della “vita da nero”. Il padre Brian, pronto a tutto pur di convincere B.J. ad andare in macchina con il nonno, mente dicendogli che l’anziano sta morendo. In viaggio con Joe vede così i due protagonisti, separati da diverse generazioni, imbarcarsi in questo paradossale road trip attraverso l’America, con Joe che cerca di insegnare a quell’adolescente cresciuto nella bambagia cosa significhi essere una persona di colore negli States contemporanei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Merv recensione: una romantica commedia deludente con zooey deschanel e charlie cox

Leggi anche: Oh. What. Fun.: una commedia natalizia che non convince – Recensione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.