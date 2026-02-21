In via Acrone con un malloppo di cocaina | arrestato un altro giovane pusher

Un giovane pusher è stato arrestato in via Acrone dopo essere stato trovato con un ingente quantitativo di cocaina. La polizia lo ha fermato durante un controllo di routine e ha scoperto anche hashish nel suo zaino. Si tratta di un diciannovenne tunisino che aveva già avuto problemi con la giustizia a inizio mese, quando era stato colto in possesso di droga. La sua attività rischia di continuare, nonostante i tentativi di contrasto.

Il ragazzo notato e perquisito dai poliziotti della sezione Volanti è stato portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida L'ultimo, un diciannovenne tunisino, trovato in possesso di hashish e cocaina, era stato arrestato all'inizio del mese. Ieri sera, un nuovo arresto. Un nuovo I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno bloccato e perquisito un sospetto. Gli agenti ci hanno, ancora una volta, visto giusto: il giovane gambiano è stato trovato con un involucro di cocaina in tasca. Roba, circa 30 grammi, che è stata posta subito sotto sequestro, così come tutti i soldi che l'immigrato aveva nel portafogli.