In Europa aumentano le esclusioni di accademici dello stato ebraico

Per motivi legati alle recenti tensioni in Europa, molte università italiane evitano collaborazioni con istituzioni israeliane coinvolte in ambiti militari o di sicurezza. La nostra università, ad esempio, ha deciso di sospendere ogni rapporto con partner israeliani finché non si chiariscono le attività connesse a questioni militari. Questa posizione si basa su preoccupazioni legate a possibili implicazioni etiche e legali. La decisione ha già provocato reazioni tra i ricercatori e le associazioni accademiche.

Un ricercatore all'università di Groningen, 23 accademici a un incontro dell'Associazione europea degli archeologi e un biologo a una conferenza a Singapore. A tutti loro è stato negato di partecipare a questi eventi in quanto israeliani. Se non è antisemitismo, gli assomiglia molto In Francia allarmi bomba e attacchi contro gli ebrei. Colpite scuole e sinagoghe La nostra università è riluttante a continuare o avviare collegamenti con istituzioni israeliane se vi è una qualsiasi relazione con questioni o attività militari o di sicurezza. Poiché la vostra istituzione si concentra sugli studi sulla sicurezza nazionale, non vorremmo avviare alcun collegamento".