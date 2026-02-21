In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio | Fanno flop sui rimpatri e incolpano i magistrati
Il Viminale ha annunciato che i rimpatri di migranti sono diminuiti rispetto al passato, attribuendo il risultato alle decisioni dei magistrati. Tuttavia, i numeri mostrano un calo più evidente rispetto ai governi di centrosinistra di Pd e Conte. Tra i casi monitorati c’è anche quello di Almasri, un migrante coinvolto in procedimenti giudiziari. La questione sui rimpatri continua a dividere l’opinione pubblica e le istituzioni. La discussione si concentra sulla reale efficacia delle misure adottate finora.
Parole&realtà. Il flop sui rimpatri: sono meno oggi che con Pd e Conte. Tra i casi il Viminale conta pure Almasri di Franz Baraggino Ha ragione la Meloni di Marco Travaglio. Siccome la Meloni, nervosa per i sondaggi, non ne azzecca una neppure per sbaglio, citando sentenze e processi a casaccio per spingere al Sì qualche disinformato in più, le serviva giusto qualcuno che la riportasse almeno per un giorno dalla parte della ragione. E chi poteva essere il genio? Macron. La premier commenta l’assassinio a . Vigilanza Rai. Il Sì fuori dalle tribune tv: Mantovano lo riammette. Scaduti i termini, sono stati riaperti di Liana Milella Balzelli e ufo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo DavigoIl Fatto Quotidiano del 21 febbraio pubblica un forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, centrato sul referendum e le sue implicazioni.
