In casa lame machete e più di 100 grammi di droga | arrestato 22enne

Mercoledì pomeriggio, i carabinieri di Martinengo hanno arrestato un 22enne a Cividate al Piano, trovandolo in possesso di un machete e oltre 100 grammi di droga. L’uomo era stato notato aggirarsi in modo sospetto vicino alla sua abitazione, e durante una perquisizione sono stati trovati gli oggetti. L’intervento si è concluso con il suo fermo immediato, mentre si cerca di capire se l’uomo fosse coinvolto in un’attività di spaccio.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio i carabinieri di Martinengo hanno concluso un'operazione antidroga a Cividate al Piano culminata con l'arresto in flagranza di H.R., 22 anni di nazionalità marocchina, dedito allo spaccio di stupefacenti. L'intervento è scattato intorno alle 14 in località Cascina Bosco: i militari, impegnati in un servizio di rintraccio di soggetti di interesse, hanno concentrato l'attenzione su un'area degradata e occupata abusivamente. Nonostante la presenza di un cane posto a guardia del ballatoio al primo piano dell'edificio, i carabinieri sono riusciti a fare irruzione: alla vista delle uniformi il sospettato ha tentato di fuggire verso il retro dello stabile, cercando di lanciarsi da una finestra.