In arrivo il documentario su Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante sarà protagonista di un nuovo documentario che ripercorre la sua carriera e i momenti salienti della sua vita. Il film, prodotto dalla Rai, andrà in onda in prima serata il 4 marzo su Rai 1. Il documentario include interviste esclusive e immagini di archivio, offrendo uno sguardo intimo e diretto sul cantautore. Gli appassionati potranno scoprire dettagli inediti sulla sua esperienza musicale e personale. La trasmissione promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a stupire il suo pubblico con l'annuncio di un docufilm che racconta tutta la sua vita, dove l'aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica.