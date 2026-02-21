In Altre Parole stasera su La7 | ospiti e anticipazioni del 21 febbraio

Rosy Bindi e Mary L. Trump sono le ospiti principali di questa sera su La7, dove discutono di temi politici e sociali. La puntata, condotta da Massimo Gramellini, presenta anche interviste e rubriche dedicate a questioni attuali. La scelta di invitare figure diverse tra politica e narrativa nasce dalla volontà di offrire uno sguardo completo sui temi del giorno. La trasmissione si propone di coinvolgere il pubblico con approfondimenti e dibattiti.

Ospiti, interviste e rubriche nella puntata di stasera del talk di La7: da Rosy Bindi a Mary L. Trump, tutte le anticipazioni e il cast fisso di Massimo Gramellini. Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche questa sera il rototalk racconterà i fatti e le storie della settimana, accogliendo in studio volti noti dell'attualità e dello spettacolo, tra ospiti e presenze fisse del programma. Anticipazioni In altre parole di stasera 21 febbraio: tutti gli ospiti su La7 Come ogni sabato, l'appuntamento si aprirà con l'editoriale di Massimo Gramellini.