In 500mila ad Assisi per il Poverello Il Santo più amato che scavalca la fede

In Assisi, circa 370.000 pellegrini si sono già prenotati per visitare la Basilica di San Francesco, attirati dalla tradizione e dai festeggiamenti in corso. La chiesa inferiore, che ospita le spoglie del santo, riceve circa 15.000 visitatori ogni giorno, con un flusso totale previsto di oltre 500.000 persone. La grande affluenza dimostra come il richiamo del santo francescano superi le barriere della fede religiosa. La città si prepara ad accogliere questa grande ondata di visitatori.

Sono già trecentosettantamila i pellegrini che hanno prenotato e che arriveranno nella Chiesa Inferiore della Basilica di Assisi: ne saranno accolti quindicimila al giorno e le previsioni sono di oltre mezzo milione di visitatori. Una marea in arrivo da tutto il mondo: da domani 22 febbraio e fino al 22 marzo, per la prima volta vengono esposte le spoglie di San Francesco, "il più santo degli italiani, il più italiano dei santi", come lo definì Papa Pio XII proclamandolo patrono del Paese. È un evento storico in assoluto, non solo per chi crede, messo in scena a 800 anni dalla sua morte. Francesco che con una vita in totale povertà testimoniò il suo amore per Cristo, Francesco il predicatore inquieto, l'uomo della fratellanza e della pace che tanto cerchiamo in questo periodo dissestato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Francesco è più vivo che mai". Cazzullo e Branduardi ad AssisiIn occasione del 800º anniversario della morte di San Francesco, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi portano in scena ad Assisi uno spettacolo che celebra l’attualità e l’universalità del messaggio del santo, evidenziando come i suoi insegnamenti sulla pace, il rispetto e la cura della creazione siano ancora più vivi e necessari oggi.

Leggi anche: Oggi 26 dicembre, Santo Stefano: il primo martire che testimonia la fede in Cristo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.