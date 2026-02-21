Impresa azzurra nello skicross | Deromedis e Tomason oro e argento

Una forte nevicata a Livigno ha portato un risultato storico per lo skicross italiano. Deromedis e Tomason si sono aggiudicati rispettivamente l’oro e l’argento, portando due medaglie per la prima volta in una stessa gara olimpica. I due atleti hanno affrontato con determinazione le piste innevate, dimostrando grande abilità e velocità. La loro performance ha sorpreso gli appassionati e portato entusiasmo tra gli sportivi italiani. La competizione si è conclusa con un risultato sorprendente.

La forte nevicata che scende su Livigno porta benissimo allo skicross azzurro che, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, consegna due medaglie pregiate all'Italia. A trionfare nella finalissima è Simone Deromedis, campione mondiale 2023, che a Pechino era arrivato quinto. Ma la vera sorpresa è l'argento di Federico Tomasoni, ventottenne che partecipava per la prima volta ai giochi olimpici. Deromedis si era aggiudicato l'ultima gara di Coppa del Mondo ed era tra i favoriti ma, onestamente, nessuno si sarebbe mai aspettato che i primi due gradini del podio fossero occupati da atleti azzurri.