Imola | Ausl rivoluzione 2026 nuove nomine per abbattere le liste

L’Azienda USL di Imola ha annunciato una serie di nomine strategiche per migliorare i servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa. La scelta mira a rafforzare i reparti più critici e a introdurre nuovi progetti per alleggerire le liste d’attesa. Il cambiamento arriva in un momento in cui l’azienda punta a modernizzare l’organizzazione e a rispondere più rapidamente alle esigenze dei cittadini. Le nomine saranno effettive entro i prossimi mesi.

Ausl di Imola: Nuove Nomine e Progetti per un Sistema Sanitario al Passo con i Tempi. L'Azienda USL di Imola definisce il suo futuro con una serie di nomine strategiche e investimenti mirati. L'obiettivo è un sistema sanitario più efficiente, innovativo e vicino ai cittadini, con un sull'assistenza territoriale e la riduzione delle liste d'attesa. Il 2026 si preannuncia un anno di svolta per l'azienda sanitaria imolese. Un Anno di Cambiamenti e Nuove Sfide. A un anno dall'insediamento della direttrice generale Agostina Aimola, l'Ausl di Imola ha completato la definizione dei vertici aziendali attraverso una serie di nomine chiave.