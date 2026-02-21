il wu shu dei robot e il messaggio strategico di pechino

Durante la celebrazione del Capodanno cinese, i robot della Unitree hanno mostrato le loro abilità sorprendendo alcuni spettatori. La dimostrazione di hypermobility e precisione evidenzia come la tecnologia robotica si sia evoluta rapidamente negli ultimi anni, raggiungendo traguardi impensabili poco tempo fa. Pechino utilizza queste innovazioni come simbolo della sua forza tecnologica e del progresso nazionale. La corsa all’innovazione continua a spingere avanti il settore della robotica nel paese.

Le capacità dimostrate dai robot della Unitree alla recente cerimonia per il capodanno cinese non dovrebbero stupire più di tanto, considerato che, non solo in Oriente, la hypermobility robotics già almeno dall’anno scorso aveva raggiunto obiettivi che solo una dozzina di anni fa sembravano molto più distanti. Queste capacità, in altri termini, non sono una dimostrazione folkloristica ma una prova di forza tecnologica e un segnale geopolitico. Il Wu-Shu narrativa del potere Dovrebbe, infatti, far riflettere la scelta di presentare le capacità raggiunte dalla hypermobility robotics cinese non più —o non solo— tramite acrobazie da saltimbanco o coreografie di danza, ma attingendo al patrimonio culturale e militare del Wu-Shu, la sintesi delle tradizioni marziali cinesi operata dal Partito Comunista, che fu anche disciplina ospitata alle olimpiadi di Pechino 2008.🔗 Leggi su Formiche.net

