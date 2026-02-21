Il welfare e la società in evoluzione L’analisi in un incontro della Uil
La Uil Marche ha organizzato un incontro a Fano per affrontare il tema del welfare e della società che cambia. La causa di questa riunione è la necessità di adattare i servizi sociali alle nuove esigenze locali. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso su come migliorare le risposte ai bisogni della comunità e su quale modello di assistenza implementare per il futuro. L’obiettivo è definire strategie concrete per un welfare più efficace.
Costruire un welfare in grado di rispondere ai bisogni che provengono dal territorio. Con questo imperativo la Uil Marche ha tenuto a Fano un incontro in preparazione del XIX Congresso Regionale: un confronto intenso che ha rimesso al centro una domanda decisiva per il territorio: quale welfare costruire oggi per rispondere ai bisogni di domani. All’incontro, introdotto da Maria Grazie Tiritiello della Uil Marche, sono intervenuti il sindaco Luca Serfilippi, il consigliere regionale Massimo Seri, l’assessore alla cultura Lucia Tarsi, Fabiola Pacassoni dell’associazione AIMA, Vito Inserra della Fondazione Libera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
