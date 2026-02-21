Il vostro TV è vecchio? Per voi arriva in offerta su Amazon il Televisore Haier QLED 4K da 65? ma fai in fretta stanno finendo

Amazon promuove uno sconto sul televisore Haier QLED 4K da 65 pollici, un modello che permette di migliorare l’esperienza visiva grazie alla risoluzione avanzata e ai colori vividi. La domanda di prodotti tecnologici in crescita spinge molti utenti a cercare offerte come questa, ma le scorte stanno rapidamente esaurendosi. Chi desidera aggiornare il proprio salotto non può perdere questa opportunità. La disponibilità potrebbe terminare a breve.

Se il vostro televisore ha qualche anno sulle spalle e non supporta le tecnologie più recenti, questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare un salto di qualità. Su Amazon il Haier QLED 4K UHD H65S81FUX da 65 pollici è proposto a 619 euro invece di 899 euro, il prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma per questo modello. Parliamo di una Smart TV di fascia medio-alta, pensata per chi guarda film e serie in streaming ma anche per chi utilizza console di nuova generazione. L’offerta include spedizione rapida, possibilità di reso entro 14 giorni e servizi dedicati ai grandi elettrodomestici.🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Google TV da 65 pollici 4K a meno di 350€: offerta Black Friday da non perdere su Amazon

Sta per scadere il vostro abbonamento a Xbox Game Pass? Su Instant Gaming costa meno (fai in fretta)Il vostro abbonamento a Xbox Game Pass sta per scadere perché avete dimenticato di rinnovarlo in tempo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.