il viminale condannato a 21 milioni di multa per non aver sgomberato il centro sociale spin time a roma

Il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare oltre 21 milioni di euro per non aver sgomberato il centro sociale Spin Time a Roma. La decisione nasce dal mancato intervento dopo numerosi avvisi e richieste di sgombero, nonostante le proteste e le segnalazioni di degrado. La sentenza arriva dopo mesi di tensioni tra le autorità e gli occupanti. La cifra stabilita riflette il danno economico provocato dalla mancata azione dello Stato. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico.

La fiscalità generale paga per aver ignorato per anni un sequestro preventivo ordinato dal gip del Tribunale di Roma il 31 marzo 2020. Ma quello stabile occupato è intoccabile. Non perché la legge non sia chiara ma perché è politicamente incomodo applicarla. Cominciamo dai fatti, che questa volta sono anche un paradosso. Il Tribunale di Roma, seconda sezione civile, ha condannato il ministero dell’Interno a pagare oltre 21 milioni di euro per non aver sgomberato lo Spin Time Labs, il palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, nel centro della capitale, occupato nell’ottobre del 2013 da circa trecento persone e diventato un centro sociale che ospita soprattutto migranti.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

