Il video sui medici italiani della sorella di Lindsey Vonn fa discutere | Non intasate i pronto soccorso

Il video pubblicato su Instagram dalla sorella di Lindsey Vonn mostra un episodio con medici italiani al Ca’ Foncello di Treviso e sta facendo molto parlare. Karin Kildow invita le persone a non intasare i pronto soccorso, suscitando reazioni contrastanti tra chi apprezza il messaggio e chi critica la privacy dei medici. La clip ha raggiunto molte visualizzazioni e ha acceso discussioni sui comportamenti dei pazienti. La vicenda continua a generare commenti sia online che offline.

Il video Instagram di Karin Kildow, sorella di Lindsey Vonn, sui medici italiani del Ca' Foncello di Treviso diventa virale e fa discutere tra ironia, privacy e repliche dei sanitari. La sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani: "Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso"Karin Kildow, sorella di Lindsey Vonn, ha scritto su Instagram che i medici italiani di Treviso sono più utili degli appuntamenti online. Lindsey Vonn ha condiviso un episodio divertente legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, spiegando che la sorella, colpita dal fascino dei medici, preferisce visitare i pronto soccorso italiani invece delle app di incontri. Il video della sorella di Lindsey Vonn sul fascino dei medici di Treviso, il direttore dell'USL: «Si cura anche con l'empatia»La clip diventata virale, che riprende lo staff sanitario dell'ospedale veneto al lavoro, aveva sollevato anche diverse critiche. Il direttore generale Francesco Benazzi al Corriere: «Se si entra con ... L'ospedale di Treviso sgrida Lindsey Vonn e la sorella: «I video sui medici italiani sex symbol? Messaggio sbagliato e superficiale»Il rimprovero del primario dell'ospedale all'atleta Usa: «In terapia intensiva è vietato fare video» Prosegue il processo di guarigione di Lindsey Vonn, la sciatrice e campionessa statunitense dopo l'incidente occorsole nella discesa libera di Milano Cortina 2026. "Ce l'ho fatta a superare l'intervento... ci sono volute poco più di 6 ore. Da Lindsey Vonn arriva un altro aggiornamento dopo il grave infortunio nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana, una volta tornata negli Stati Uniti, è stata sottoposta al quinto intervento chirurgico,