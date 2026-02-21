Il terzo polo non ci sarà Azione verso il centrodestra | Scioglieremo la riserva

Azione annuncia che il terzo polo non si formerà. Perini afferma che a breve il partito deciderà se allearsi con il centrodestra o no. La decisione arriverà dopo aver escluso un possibile terzo candidato. La scelta riguarderà principalmente le alleanze tra i partiti, in vista delle prossime elezioni. La decisione finale arriverà entro pochi giorni, mentre il partito continuerà a valutare le opzioni disponibili. La scadenza per la scelta si avvicina rapidamente.

Perini (Azione): "A brevissimo scioglieremo la riserva". Escluso il terzo candidato, il partito di Calenda sceglierà quale coalizione sostenere. "Vogliamo scegliere in base alla affidabilità e alla ricezione dei programmi. Non c’è una pregiudiziale sullo strumento che può essere tanto la creazione di una lista indipendente, di una aggregazione di terzo polo quanto di adesione ad uno dei due schieramenti – spiega Perini, coordinatore locale di Azione - Siamo una forza moderata che si pone l’obiettivo di dare stabilità e buon governo del territorio. Non siamo in campo per le poltrone ma per fare tornare la politica ad essere efficace e rappresentativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riserva per il servizio civile e universale: ci sarà anche negli elenchi regionali? Pillole di Question TimeDurante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, è stata discussa la possibilità di inserire la riserva per il servizio civile e universale negli elenchi regionali.

Polo Tecnologico Lucchese. Parte la gara per il terzo edificioÈ stata avviata la procedura di gara per la realizzazione del terzo edificio al Polo Tecnologico Lucchese, con un investimento di 1,3 milioni di euro destinato alla progettazione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.