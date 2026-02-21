Il Suv abbandonato sull' autostrada con i diamanti dentro

Nella notte di domenica 15 febbraio, un inseguimento ha portato alla scoperta di un Suv abbandonato sull'autostrada con all’interno diamanti nascosti. Gli agenti della polizia stradale di Bologna sud hanno inseguito un veicolo che tentava di fuggire tra i campi vicini, dopo aver notato un comportamento sospetto. Durante la corsa, sono state trovate pietre preziose che sembrano essere parte di un traffico illecito. La scena si è conclusa con il recupero delle gemme e il veicolo abbandonato.

All'alt della stradale, lasciano l'auto sulla A1 e scappano a piedi: a bordo un kit da scasso da professionisti, taghe false e pietre preziose Un inseguimento “vivace”, terminato con una fuga tra i campi e il recupero di pietre preziose. È accaduto nella tarda serata di domenica 15 febbraio, quando gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sud, durante i consueti servizi di pattugliamento tra A1, A14 e tangenziale, hanno intercettato un suv sospetto. Il motivo di tanta fretta è apparso chiaro non appena i poliziotti hanno ispezionato l'auto, risultata rubata in provincia di Bergamo a fine gennaio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

