il sistema italiano ha retto meglio degli altri alla guerra ucraina i dati di confartigianato

Il sistema economico italiano ha mostrato maggiore resilienza rispetto ad altri paesi europei durante il conflitto in Ucraina, secondo i dati di Confartigianato. Le aziende italiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, hanno mantenuto attivi i loro settori principali, come il manifatturiero e l’artigianato. Nonostante le difficoltà, molte imprese hanno adattato rapidamente le proprie strategie per affrontare le tensioni internazionali. La situazione attuale continua a influenzare le attività quotidiane del tessuto produttivo.

A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto continua a rappresentare un’immane tragedia, un’inaccettabile perdita di vite umane, con conseguenze profonde e durature sull’intero continente europeo. Confartigianato ha tracciato un bilancio degli effetti economici della guerra sul sistema produttivo europeo e italiano: minore crescita, perdita di export, bollette energetiche ancora elevate e credito più caro. Confrontando le stime del Fondo monetario internazionale dell’autunno 2021 con il World Economic Outlook pubblicato lo scorso ottobre, emerge che tra il 2021 e il 2026 l’economia dell’Unione europea ha perso in media 0,8 punti percentuali di crescita annua: dal +2,4 per cento previsto prima della guerra al +1,6 per cento effettivo.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

