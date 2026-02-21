Il sistema italiano ha retto meglio degli altri alla guerra ucraina I dati di Confartigianato
Il sistema economico italiano ha mostrato maggiore resilienza rispetto ad altri paesi europei durante il conflitto in Ucraina, secondo i dati di Confartigianato. Le aziende italiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, hanno mantenuto attivi i loro settori principali, come il manifatturiero e l’artigianato. Nonostante le difficoltà, molte imprese hanno adattato rapidamente le proprie strategie per affrontare le tensioni internazionali. La situazione attuale continua a influenzare le attività quotidiane del tessuto produttivo.
A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto continua a rappresentare un’immane tragedia, un’inaccettabile perdita di vite umane, con conseguenze profonde e durature sull’intero continente europeo. Confartigianato ha tracciato un bilancio degli effetti economici della guerra sul sistema produttivo europeo e italiano: minore crescita, perdita di export, bollette energetiche ancora elevate e credito più caro. Confrontando le stime del Fondo monetario internazionale dell’autunno 2021 con il World Economic Outlook pubblicato lo scorso ottobre, emerge che tra il 2021 e il 2026 l’economia dell’Unione europea ha perso in media 0,8 punti percentuali di crescita annua: dal +2,4 per cento previsto prima della guerra al +1,6 per cento effettivo.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Confindustria moda, 'il sistema italiano è sotto attacco'Il sistema tessile e moda italiano è sotto attacco: è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria moda, Luca Sburlati, presentando la quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum. Nel ... ansa.it
Confartigianato e CNA: "Nel #DlBollette bene la riduzione degli oneri per le #mpmi. Apprezziamo l’impegno del Governo per la riduzione degli oneri di sistema a carico di artigiani e piccole imprese con risorse immediatamente disponibili". x.com
