Il sistema energetico globale e i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti

Il sistema energetico mondiale sta affrontando una crisi crescente, secondo l’ultimo rapporto dell’IEA. La dipendenza da fonti non rinnovabili e le recenti tensioni tra grandi paesi hanno aumentato il rischio di interruzioni nell’approvvigionamento di energia. La crescente domanda di combustibili fossili e le difficoltà nelle rotte di approvvigionamento contribuiscono a questa situazione. Le aziende e i governi si preparano a risposte diverse per gestire questa emergenza.

Il panorama energetico mondiale è in rapido mutamento. Come mostra l'ultimo World Energy Outlook dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), la sicurezza energetica è sempre più esposta a rischi crescenti, con l'energia al centro delle tensioni geopolitiche globali. Ai tradizionali rischi legati alle forniture di combustibili si affiancano nuove vulnerabilità: dall'inasprimento dei controlli sui minerali critici ai rischi crescenti per la continuità dell'elettricità. Nel frattempo, i contorni del sistema energetico si ridisegnano, trasformando la geografia della domanda mondiale. L'elettricità emerge come fulcro delle economie moderne, aprendo opportunità inedite ma anche nuove sfide.