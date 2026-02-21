Il SiFUS si autoconvoca perchè l’assessore Serluca sfugge al confronto sui ritardi nel pagamento degli stipendi

Il SiFUS ha deciso di riunirsi da solo giovedì 26 febbraio 2026, dopo che l’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha evitato di affrontare le questioni sui ritardi nei pagamenti degli stipendi di centinaia di forestali. La protesta nasce dalla preoccupazione per i ritardi che durano mesi e per le promesse non mantenute sulla stabilizzazione in alcuni enti delegati. La decisione di convocarsi senza l’amministrazione evidenzia le tensioni sul tema.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il SiFUS si “autoconvoca” giovedì 26 febbraio 2026 perchè l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, sfugge al confronto sugli enormi ritardi nel pagamento degli stipendi di 700800 forestali e sulla mancata stabilizzazione in alcuni enti delegati”. Ad affermarlo è Maurizio Grosso – Segretario Generale del sindacato nazionale SiFUS CIAS il quale aggiunge quanto segue: “La vicenda degli operai forestali ha raggiunto un livello di gravità non più sostenibile. Circa 700800 lavoratrici e lavoratori risultano privi di retribuzione da mesi, con ritardi che arrivano fino a sei mensilità, in un contesto segnato da profonde disparità di trattamento tra enti delegati, in particolare per quanto riguarda la mancata stabilizzazione del personale, e da crescenti incertezze finanziarie che mettono a rischio anche il pagamento degli stipendi futuri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

