Il sentiero sparisce sotto la neve poi la scivolata sul ghiaccio | coppia recuperata con le corde

Una coppia si è ritrovata intrappolata in un canalone ghiacciato a causa della neve che ha nascosto il sentiero. La neve ha coperto la strada, rendendo impossibile il passaggio, e il ghiaccio ha complicato il loro tentativo di uscita. I soccorritori sono intervenuti con le corde per recuperarli in sicurezza. La fuga si è conclusa dopo un lungo tentativo di salvataggio, lasciando i due escursionisti senza alternative.

Un incubo ad alta quota per due coniugi cesenati: dopo la caduta nel canale ghiacciato è scattato il complesso recupero per riportarli in sicurezza all'auto Traditi dalla neve che ha cancellato il sentiero, si sono ritrovati nel bel mezzo di un canalone ghiacciato senza via d'uscita. Protagonisti della brutta avventura, avvenuta tra Fangacci e il rifugio Fontanelle, sono due coniugi escursionisti di Cesena salvati dai tecnici della stazione Monte Falco. La coppia ha attivato i soccorsi trovandosi in forte difficoltà dopo aver smarrito il sentiero, disorientati dal manto nevoso che aveva coperto il sentiero: l'uomo è scivolato in un canalino ghiacciato, rimanendo bloccato in ambiente abbastanza impervio senza possibilità di tornare sui propri passi.