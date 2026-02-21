Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical | video interviste Samuele Carrino Rossella Brescia Ciocca Roberto e presentazione cast e Manes

Il ragazzo dai pantaloni rosa ha debuttato al Teatro Sistina, attirando l’attenzione di pubblico e critici. La produzione ha scelto questa location per il suo grande fascino e capacità di valorizzare lo spettacolo. Durante l’evento, sono state realizzate interviste con alcuni protagonisti, tra cui Samuele Carrino e Rossella Brescia, che hanno condiviso le emozioni e le sfide affrontate. La presentazione del cast ha coinvolto anche Teresa Manes, che ha spiegato l’ispirazione dietro il musical.

Il ragazzo dai pantaloni rosa debutta al Teatro Sistina: le nostre video interviste a Samuele Carrino, Rossella Brescia, Sara Ciocca, Christian Roberto, Matteo Volpotti e Donato Altomare, insieme al video della presentazione del cast e dell’intervento di Teresa Manes. Il palco del Teatro Sistina di Roma ha accolto la presentazione ufficiale del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, adattamento teatrale dell’ omonimo film che ha commosso il pubblico italiano affrontando la storia vera di Andrea Spezzacatena. Un evento corale che ha riunito sul palco il regista Massimo Romeo Piparo, lo sceneggiatore Roberto Proia e l’intero cast, da Samuele Carrino a Rossella Brescia, da Sara Ciocca a Christian Roberto, gli altri membri del cast e dell’ensemble. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

“Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”, intervista a Samuele Carrino: “Ero spaventato all’inizio per il canto, c’è un grande senso di responsabilità. Nel remake americano vorrei vedere Owen Cooper di Adolescence”Samuele Carrino, protagonista di “Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”, ha affermato di aver sentito paura all’inizio perché doveva affrontare il canto e sentirsi responsabile di trasmettere un messaggio importante.

“Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical”, intervista esclusiva a Rossella Brescia: “Anche nella danza c’è il bullismo. Vietare i social agli under 15? Bisogna partire dalla famiglia”Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che si è suicidato a causa di episodi di bullismo e cyberbullismo, viene ricordato ora attraverso il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, in scena al Teatro Sistina da venerdì 20 febbraio.

Il ragazzo dai pantaloni rosa - Il musical, presentazione del cast Samuele Carrino, Brescia, Ciocca

