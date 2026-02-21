Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical | video interviste Samuele Carrino Rossella Brescia Ciocca Roberto e presentazione cast e Manes

Il ragazzo dai pantaloni rosa debutta al Teatro Sistina: le nostre video interviste a Samuele Carrino, Rossella Brescia, Sara Ciocca, Christian Roberto, Matteo Volpotti e Donato Altomare, insieme al video della presentazione del cast e dell’intervento di Teresa Manes. Il palco del Teatro Sistina di Roma ha accolto la presentazione ufficiale del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, adattamento teatrale dell’ omonimo film che ha commosso il pubblico italiano affrontando la storia vera di Andrea Spezzacatena. Un evento corale che ha riunito sul palco il regista Massimo Romeo Piparo, lo sceneggiatore Roberto Proia e l’intero cast, da Samuele Carrino a Rossella Brescia, da Sara Ciocca a Christian Roberto, gli altri membri del cast e dell’ensemble. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

“Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”, intervista a Samuele Carrino: “Ero spaventato all’inizio per il canto, c’è un grande senso di responsabilità. Nel remake americano vorrei vedere Owen Cooper di Adolescence”Samuele Carrino, protagonista di “Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”, ha affermato di aver sentito paura all’inizio perché doveva affrontare il canto e sentirsi responsabile di trasmettere un messaggio importante.

Il ragazzo dai pantaloni rosa - Il musical, presentazione del cast Samuele Carrino, Brescia, Ciocca

Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa : «Andrea Spezzacatena è un amico. Anche io sono stato bullizzato: tutti facevano calcio, io danza. Ero discriminato»Il giovane attore interpreta ancora Andrea nella versione musical del film di successo del 2024. «La parola è la migliore arma contro il bullismo», dice. Dal 20 febbraio è in scena al Teatro Sistina ... vanityfair.it

Il ragazzo dai pantaloni rosa in musicalCosa possono raccontare un paio di pantaloni rosa? Andrea Spezzacatena aveva deciso di indossare questo capo d’abbigliamento scolorito nella sua vita quotidiana, un dettaglio che è diventato un simbol ... cittanuova.it