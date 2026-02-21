Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Oggi, i prezzi di benzina, diesel e gpl sono in costante aggiornamento e influenzano le tasche degli automobilisti. La variazione dei costi dipende da diversi fattori, tra cui le fluttuazioni del mercato internazionale e le decisioni delle compagnie petrolifere. Molti distributori hanno già applicato aumenti o sconti rispetto alla settimana scorsa, creando differenze anche significative tra Nord e Sud. Durante la giornata, si possono osservare cambiamenti improvvisi in base alle variazioni del prezzo del petrolio.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel
Argomenti discussi: Prezzi carburanti a febbraio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia; Qe, Eni rincara di un cent i prezzi di benzina e gasolio; PREZZI MEDI SETTIMANALI – MEDIE SETTIMANA 09.02.2026-15.02.2026.
Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com
Il diesel conviene ancora? Cosa è cambiato dopo la rivoluzione delle accise: la simulazioneIl costo della verde è ormai costantemente più basso. La maggiore parsimoniosità dei motori a gasolio riesce ancora a compensare il prezzo di acquisto più elevato, ma bisogna fare molta strada ... today.it
Il caro carburanti continua la sua corsa: ecco come cambia il prezzo di benzina e diesel - facebook.com facebook