Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Oggi, i prezzi di benzina, diesel e gpl sono in costante aggiornamento e influenzano le tasche degli automobilisti. La variazione dei costi dipende da diversi fattori, tra cui le fluttuazioni del mercato internazionale e le decisioni delle compagnie petrolifere. Molti distributori hanno già applicato aumenti o sconti rispetto alla settimana scorsa, creando differenze anche significative tra Nord e Sud. Durante la giornata, si possono osservare cambiamenti improvvisi in base alle variazioni del prezzo del petrolio.

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prezzi carburanti a febbraio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzi benzina e diesel in UE? Ecco dove costa di meno e di più fare un pieno. Confronto con l'Italia; Qe, Eni rincara di un cent i prezzi di benzina e gasolio; PREZZI MEDI SETTIMANALI – MEDIE SETTIMANA 09.02.2026-15.02.2026. Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com Il diesel conviene ancora? Cosa è cambiato dopo la rivoluzione delle accise: la simulazioneIl costo della verde è ormai costantemente più basso. La maggiore parsimoniosità dei motori a gasolio riesce ancora a compensare il prezzo di acquisto più elevato, ma bisogna fare molta strada ... today.it Il caro carburanti continua la sua corsa: ecco come cambia il prezzo di benzina e diesel - facebook.com facebook