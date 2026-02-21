Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN ha registrato un calo significativo oggi, raggiungendo 0,098 €kWh. Questa variazione deriva dalla riduzione della domanda di energia e dall’aumento della produzione da fonti rinnovabili. Gli operatori del settore monitorano attentamente queste fluttuazioni, che influenzano le tariffe per le aziende e le famiglie. Le variazioni orarie mostrano una tendenza stabile nelle ultime ore, con alcune oscillazioni legate alle condizioni climatiche. Il mercato dell’energia continua a mostrare movimenti rapidi e imprevedibili.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 21 Febbraio 2026 si attesta a 0,098 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (20 Febbraio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,047 €kWh alle ore 13:00 e 14:00, mentre il massimo ha raggiunto 0,125 €kWh alle ore 20:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quindi quelle centrali della giornata (13:00 e 14:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 21022026 0,098 -0,010 20022026 0,108 -0,004 19022026 0,112 -0,001 18022026 0,113 +0,010 17022026 0,103 -0,007 16022026 0,110 +0,015 15022026 0,095 -0,013 14022026 0,108 -0,001 13022026 0,109 -0,005 12022026 0,115 -0,006 11022026 0,121 +0,007 10022026 0,114 -0,009 09022026 0,123 +0,008 08022026 0,115 +0,003 07022026 0,112 -0,014 06022026 0,126 -0,004 05022026 0,130 -0,006 04022026 0,135 -0,004 03022026 0,139 +0,001 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 -0,008 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,003 28012026 0,149 -0,010 27012026 0,159 +0,007 26012026 0,152 +0,004 25012026 0,148 -0,000 24012026 0,148 -0,001 23012026 0,149 +0,001 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,118 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,139 Andamento del PUN.🔗 Leggi su Quifinanza.it

