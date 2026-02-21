il premio aldo valleroni un plebiscito per bertozzi il lupo incanta e trionfa

La favola di Luca Bertozzi, che rilegge con una carezza la storia di “Cappuccetto Rosso“, conquista Viareggio e la Versilia. Il carro “Attenti al lupo“ si aggiudica infatti la venticinquesima edizione del “Premio Aldo Valleroni“, assegnato da “La Nazione“ grazie alla preziosa collaborazione dell’agenzia “Comunica-Italia“ che attraverso un sondaggio telefonico ha raggiunto quest’anno 5.253 votanti. Il 28,04% (pari a 1.473) ha espresso la massima preferenza per il “lupo“ di Bertozzi, espressione delle paure che la bambina col cappuccio rosso affronta con coraggio. Accarezzando le sue ombre interiori, fino a farci pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

