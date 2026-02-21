Il piercing del sorriso di Alysa Liu fa male? L' esperto | È fondamentale la manutenzione

Il piercing al frenulo di Alysa Liu provoca dolore, spiega un esperto sottolineando l'importanza di prendersene cura. La ginnasta americana ha attirato l’attenzione anche per il suo nuovo piercing, che ha mostrato durante le competizioni. La manutenzione corretta può ridurre fastidi e rischi, evidenzia il professionista. La scelta di questa modifica estetica ha suscitato curiosità tra i fan e i media, che osservarono attentamente il suo sorriso.

Alysa Liu ha incantato in tutti i sensi: medaglia d'oro nella gara a squadre e campionessa olimpica anche nel singolo femminile, è orma la regina dei ghiacci. Tutti parlano di lei a Milano Cortina e non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per i suoi halo hair, i capelli colorati a strisce, i look stravaganti e soprattutto il piercing sul labbro che ormai è storia, proprio come le sue imprese. Una virata da 20enne energica che rappresenta in modo splendido la Gen Z. “Non è un piercing sui denti quello che caratterizza il sorriso di Alysa Liu, bensì un piercing sul frenulo, il tessuto molle che collega il labbro alla gengiva e può essere bucato anche da soli, come la lingua o il lobo dell’orecchio” spiega Stefano Negri specialista in odontoiatria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

