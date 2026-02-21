Il piccolo Domenico è morto Meloni | Sono certa che verrà fatta luce

Il bambino di nome Domenico è deceduto ieri, causando grande dolore nella sua famiglia. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha confermato che il piccolo, sottoposto a trapianto a fine dicembre, ha avuto un improvviso peggioramento delle sue condizioni. La notizia ha suscitato molte domande tra i cittadini, soprattutto dopo le complicazioni che avevano seguito l’intervento. La famiglia aspetta ora risposte chiare sulle cause di questa tragica perdita.

AGI - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'azienda sanitaria di cui fa parte l'ospedale Monaldi in cui era ricoverato da circa 60 giorni il piccolo Domenico e dove aveva subito un trapianto di cuore bruciato.🔗 Leggi su Agi.it

