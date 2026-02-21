Il piccolo Domenico è morto all' alba L' annuncio dell' avvocato di famiglia

Domenico, un bambino di soli sei anni, è deceduto all’alba a causa di complicazioni di salute improvvise. La famiglia aveva già segnalato un peggioramento rapido delle sue condizioni nelle ultime ore, preoccupando i medici. L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha confermato la tragica perdita, aggiungendo che i medici avevano cercato in ogni modo di salvarlo. La notizia si diffonde tra amici e vicini, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il piccolo Domenico è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Erano sempre più gravi le sue condizioni. Due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. Al momento il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l'estrema unzione. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.🔗 Leggi su Feedpress.me

