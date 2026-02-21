Il piccolo Domenico é deceduto | Napoli in lutto Il cordoglio dei VIP

Domenico, un bambino di Napoli in attesa di un cuore nuovo, è morto improvvisamente. La sua famiglia aveva sperato a lungo in un intervento salvavita, ma purtroppo non è stato possibile. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che hanno espresso il loro dispiacere sui social. Numerosi volti noti si sono uniti al dolore, inviando messaggi di vicinanza alla famiglia. La città si stringe intorno alla famiglia di Domenico.

Domenico, il bambino che aspettava il trapianto al cuore é deceduto. Il cordoglio e i numerosi messaggi social dei VIP. Il cuore di Domenico era stanco, ma non aveva smesso di provarci. Ogni giorno batteva come può battere solo il cuore di un bambino: con ostinazione, con fiducia, senza sapere nulla di protocolli, liste d'attesa o ritardi. Domenico aspettava un trapianto di cuore. Non è arrivato. E a Napoli il suo tempo si è fermato troppo presto. Leggi anche Zeudi Di Palma: tra eleganza e bellezza chiarisce alcuni rumors Domenico viveva in una dimensione parallela, quella degli ospedali pediatrici, dove i giorni non si misurano in ore ma in valori, esami, parametri.