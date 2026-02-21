Il pentito Bellusci Hydra | ecco come abbiamo saputo di essere spiati dall' Antimafia

Francesco Bellusci ha rivelato che le intercettazioni telefoniche hanno permesso di scoprire le indagini dell’Antimafia. La causa di questa scoperta risiede nelle conversazioni intercettate tra i membri di Hydra, un gruppo coinvolto in attività illecite. Bellusci ha spiegato come le comunicazioni segrete abbiano svelato i movimenti delle forze dell’ordine e le strategie adottate. Questa testimonianza apre nuove prospettive sulle modalità di sorveglianza delle indagini in corso.

C'è un argomento che merita sicuramente attenzione e ulteriori approfondimenti tra quelli sviluppati nelle prime deposizioni del neo collaboratore di giustizia Francesco Bellusci, rese a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre del 2025. Uomo d'onore in ascesa nel "locale" di ndrangheta di.