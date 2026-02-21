Il Palazzetto di Colle dell’Ara diventa Pala Ulrico De Cesare | cerimonia di intitolazione a Chieti

Il Palazzetto di Colle dell’Ara cambia nome in onore dell’ingegner Ulrico De Cesare, morto recentemente. La cerimonia di intitolazione, svoltasi questa mattina, coinvolgeva rappresentanti dell’amministrazione comunale, familiari e atleti locali. La scelta di dedicare il palazzetto a De Cesare deriva dal suo contributo nel settore sportivo e sociale della città. Alla manifestazione partecipano anche numerosi sportivi e cittadini interessati. La nuova denominazione verrà ufficialmente adottata da subito.

Il Palazzetto di Colle dell’Ara da oggi porta il nome dell’ingegner Ulrico De Cesare. Questa mattina, 21 febbraio, si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione alla presenza dell’Amministrazione comunale, della famiglia e di numerose realtà sportive cittadine, in particolare del mondo della pallacanestro, disciplina alla quale De Cesare ha dedicato passione e impegno. Figura centrale nella storia del basket teatino, De Cesare fu storico patron del Chieti Basket e nel 1973 realizzò proprio l’impianto che oggi gli è stato intitolato. Un vero mecenate dello sport, ricordato per aver contribuito in maniera determinante alla crescita della pallacanestro locale e alla costruzione di un forte senso di appartenenza attorno alla squadra e alla città. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

