il nuovo logo ispirato alla livrea dei treni

Frecciarossa ha svelato il suo nuovo logo presso il binario 21 della stazione Centrale di Milano, un'operazione che accompagna l’arrivo di un treno di ultima generazione. Il cambio di immagine si inserisce nel piano di rinnovo della flotta, che prevede l’introduzione di 74 nuovi treni entro il 2030. La presentazione ha coinvolto ufficiali e addetti ai lavori, che hanno osservato da vicino il nuovo design ispirato alla livrea dei treni.

Frecciarossa ha presentato al binario 21 della stazione Centrale di Milano il suo nuovo logo, contestualmente al quinto Frecciarossa di nuova generazione nel quadro del piano di rinnovo che prevede l’arrivo di 74 nuovi convogli entro il 2030. il nuovo marchio con la ’Effe’ rinnovata sul muso e il nuovo logo è ispirato alla livrea dei treni in servizio. "Il nuovo logo Frecciarossa è il simbolo di un rinnovamento che accompagna la crescita del brand", ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, AD e Direttore Generale di Trenitalia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

