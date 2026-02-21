Il No all’Inter e il naufragio catalano | il paradosso di João Cancelo

Il ritorno in Europa di João Cancelo si è trasformato, nel volgere di poche settimane, da colpo mediatico a un enigmatico caso di mercato. Dopo aver forzato l’addio all’ Al-Hilal nella scorsa sessione di gennaio, l’esterno portoghese ha scelto di seguire il richiamo del cuore — e della diplomazia del suo agente Jorge Mendes — per vestire nuovamente la maglia del Barcellona, declinando in extremis la serrata corte dell’ Inter. I nerazzurri, rimasti orfani del lungodegente Denzel Dumfries, avevano già strutturato un’operazione economicamente vantaggiosa, ottenendo dai sauditi persino la copertura di una parte rilevante dell’ingaggio.🔗 Leggi su Como1907news.com

Joao Cancelo, l'Inter sprinta per il ritorno del laterale portogheseL'Inter sta valutando seriamente il ritorno di Joao Cancelo, il laterale portoghese.

Mercato Inter, i nerazzurri continuano a spingere per il ritorno di João Cancelo: possibile scambio per agevolare l'operazione?L'Inter intensifica i contatti per il ritorno di João Cancelo, valutando anche uno scambio per facilitare l'operazione.

