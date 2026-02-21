Il No all’Inter e il naufragio catalano | il paradosso di João Cancelo
João Cancelo ha vissuto un inaspettato ritorno in Europa, che ha attirato molto interesse tra gli appassionati. Tuttavia, appena arrivato, il suo trasferimento ha suscitato molte domande, soprattutto dopo il rifiuto di giocare contro l’Inter e le difficoltà nel trovare una squadra stabile. La sua situazione si è complicata con il fallimento di un trasferimento in Catalogna, lasciandolo in una fase di incertezza. La sua carriera continua a essere sotto i riflettori, mentre il suo futuro rimane incerto.
Il ritorno in Europa di João Cancelo si è trasformato, nel volgere di poche settimane, da colpo mediatico a un enigmatico caso di mercato. Dopo aver forzato l’addio all’ Al-Hilal nella scorsa sessione di gennaio, l’esterno portoghese ha scelto di seguire il richiamo del cuore — e della diplomazia del suo agente Jorge Mendes — per vestire nuovamente la maglia del Barcellona, declinando in extremis la serrata corte dell’ Inter. I nerazzurri, rimasti orfani del lungodegente Denzel Dumfries, avevano già strutturato un’operazione economicamente vantaggiosa, ottenendo dai sauditi persino la copertura di una parte rilevante dell’ingaggio.🔗 Leggi su Como1907news.com
Joao Cancelo, l’Inter sprinta per il ritorno del laterale portogheseL’Inter sta valutando seriamente il ritorno di Joao Cancelo, il laterale portoghese.
Mercato Inter, i nerazzurri continuano a spingere per il ritorno di João Cancelo: possibile scambio per agevolare l’operazione?L’Inter intensifica i contatti per il ritorno di João Cancelo, valutando anche uno scambio per facilitare l’operazione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bentivegna, che storia: Messi mi 'raccomandò', dissi 'no' all'Inter e feci espellere Donnarumma...; Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: Credo non ci sia nulla di concreto; Inter, il Marsiglia non riscatterà Pavard ma il suo futuro è lontano da Milano; Minacce ultrà all’arbitro: La Penna, ti spariamo. Inter-Juventus non finisce più.
Come sta andando Joao Cancelo a Barcellona dopo il no all'InterIl terzino portoghese fatica a trovare spazio e fiducia con l'allenatore Flick. msn.com
Fabregas e il no all’Inter: Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare. E risponde a Capello…Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra gara, giocheremo le nostre carte e proveremo a ... tuttosport.com
La senatrice della Lega commenta l'assoluzione del capitano Vincenzo Barbangelo e del maresciallo Andrea Novelli, intervenuti durante un naufragio a Simeri Crichi in cui morirono quattro migranti - facebook.com facebook