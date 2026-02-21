Il Napoli a Bergamo senza McTominay ma Conte ha più scelte
Il Napoli si presenta a Bergamo senza McTominay, che non è stato convocato per la terza partita di fila, a causa di un infortunio. La squadra di Conte affronta l’Atalanta con più opzioni in attacco, grazie all’assenza del centrocampista. La partita si giocherà in un clima teso, con i partenopei decisi a conquistare punti dopo le recenti difficoltà. La sfida promette un confronto acceso tra due formazioni alla ricerca di continuità.
Tempo di lettura: 3 minuti Senza McTominay per la terza partita consecutiva. Il Napoli affronta domani l’Atalanta a Bergamo – avrà il lutto al braccio per la morte del piccolo Domenico – privo ancora una volta del suo calciatore più rappresentativo. Il centrocampista scozzese avverte un fastidio al tendine del gluteo infiammato e Antonio Conte, su suggerimento dello staff medico condiviso dallo stesso calciatore, ha deciso di non rischiare. Dopo le sfide di Coppa Italia con il Como e di campionato con la Roma, lo scozzese salterà anche il match con la squadra di Palladino, sperando di poter tornare in campo sabato prossimo a Verona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli-Roma 0-0, Conte senza McTominay ma ritorna Politano (LIVE)Il match tra Napoli e Roma si è concluso con un pareggio a reti inviolate, una decisione influenzata dall’assenza di McTominay e dal ritorno di Politano, che ha ripreso spazio in campo.
Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza ConteIl Napoli di Antonio Conte si presenta più forte e temibile rispetto a prima.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, con la trasferta vietata il settore ospiti sarà aperto a bambini, ragazzi delle scuole calcio e persone con disabilità; Napoli: con un poker, Giovane sulla via di Bergamo; Tra una settimana serve l'impresa, prima però c'è il Napoli: una partita che pesa tanto per il futuro; Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli.
Napoli in emergenza a Bergamo. Corriere del Mezzogiorno: Conte non può sbagliareUna sfida che pesa in chiave Champions e che arriva nel momento più delicato della stagione. Il Napoli fa visita all’Atalanta con l’obbligo. tuttomercatoweb.com
Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo DomenicoDomenica a Bergamo, contro l'Atalanta, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del piccolo Domenico, il bambino di Nola, avvenuta questa mattina dopo la strazi ... corrieredellosport.it
Il bus del Napoli è partito. Direzione: Bergamo. …con la nostra “scorta” affettuosa Napoli Magazine vi accompagna. Sempre accanto alla SSC Napoli. Perché certe trasferte si seguono così: metro dopo metro, passo dopo passo. Niente sirene, niente lamp x.com
Il bus del Napoli è partito. Direzione: Bergamo. …con la nostra “scorta” affettuosa Napoli Magazine vi accompagna. Sempre accanto alla SSC Napoli. Perché certe trasferte si seguono così: metro dopo metro, passo dopo passo. Niente sirene, niente lamp - facebook.com facebook