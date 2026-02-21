Il Napoli a Bergamo senza McTominay ma Conte ha più scelte

Il Napoli si presenta a Bergamo senza McTominay, che non è stato convocato per la terza partita di fila, a causa di un infortunio. La squadra di Conte affronta l’Atalanta con più opzioni in attacco, grazie all’assenza del centrocampista. La partita si giocherà in un clima teso, con i partenopei decisi a conquistare punti dopo le recenti difficoltà. La sfida promette un confronto acceso tra due formazioni alla ricerca di continuità.

Tempo di lettura: 3 minuti Senza McTominay per la terza partita consecutiva. Il Napoli affronta domani l’Atalanta a Bergamo – avrà il lutto al braccio per la morte del piccolo Domenico – privo ancora una volta del suo calciatore più rappresentativo. Il centrocampista scozzese avverte un fastidio al tendine del gluteo infiammato e Antonio Conte, su suggerimento dello staff medico condiviso dallo stesso calciatore, ha deciso di non rischiare. Dopo le sfide di Coppa Italia con il Como e di campionato con la Roma, lo scozzese salterà anche il match con la squadra di Palladino, sperando di poter tornare in campo sabato prossimo a Verona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

