Il mio nome è Riccardo Cocciante | cosa sappiamo sul docufilm in arrivo sulla Rai

Riccardo Cocciante è protagonista di un nuovo docufilm che racconterà la sua carriera e la vita privata. La produzione, prevista per il 4 marzo in prima serata su Rai 1, include interviste esclusive e immagini d’archivio mai viste prima. La scelta di trasmettere il film in un orario di grande ascolto mira a raggiungere un pubblico più vasto. La messa in onda segna un passo importante per valorizzare il suo percorso artistico.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita dell’artista, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e la regia di Stefano Salvati, questo titolo sarà anche disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Di seguito ulteriori dettagli. Riccardo Cocciante, storico artista poliedrico italiano, ha annunciato nel mese del suo ottantesimo compleanno il primo docufilm dedicato alla sua vita. Un titolo che racconta la vita professionale e personale di Cocciante, entrambe indissolubilmente intrecciate tra loro e legate alla musica.🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Il mio nome è Riccardo Cocciante": il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionaleIl film "Il mio nome è Riccardo Cocciante" racconta la storia del noto cantautore, nato da un incidente che ha segnato la sua strada artistica.

