Il ministro Nordio a Forlì per la campagna del Sì | Sarebbe bello confrontarsi ma dal No truccano le carte

Il ministro Nordio ha visitato Forlì per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia, motivato dalla volontà di confrontarsi con i cittadini. Durante l’incontro, ha accusato chi sostiene il No di manipolare le informazioni, creando confusione tra gli elettori. Nel salone comunale, centinaia di persone hanno ascoltato le sue parole, mentre alcuni hanno espresso dubbi sulla trasparenza delle argomentazioni contrarie. La discussione rimane aperta e molti attendono una risposta chiara.

"Siamo certissimi di vincere, ma nessun problema se il popolo dovesse smentirci, non diamo nessuna connotazione politica a questo voto", dice in premessa il ministro Nordio. "Per questo sarebbe bello confrontarsi tra Sì e No senza truccare le carte, senza trucchi verbali come per esempio quello che vorremmo punire la magistratura. Sono il ministro della Giustizia e per quarant'anni magistrato, figuratevi se voglia umiliare la magistratura", sempre Nordio.