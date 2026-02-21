Il Milan punta Kean | Allegri invoca il pupillo e mette Camarda sul piatto

Il Milan ha deciso di puntare su Moise Kean, dopo che Allegri ha insistito sul suo ritorno in squadra. L’allenatore juventino crede nelle qualità dell’attaccante e ha chiesto di valutare la sua cessione. Il club rossonero ha preparato un’offerta concreta e sta valutando anche lo scambio con Camarda, giovane talento della Juventus. La trattativa sta entrando nel vivo e potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Il Milan ha tracciato la rotta per l'attacco dell'estate 2026, individuando in Moise Kean il profilo ideale per guidare il reparto avanzato. L'operazione, fortemente caldeggiata dal tecnico Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera nel 2025 per riaprire un ciclo vincente, rappresenta un chiaro segnale della volontà di affidarsi a un usato garantito che l'allenatore livornese ha già plasmato e valorizzato durante il comune passato alla Juventus. Tuttavia, l'assalto al centravanti della Fiorentina non si preannuncia agevole, dovendo scontrarsi con le rigide clausole contrattuali che proteggono il bomber viola.