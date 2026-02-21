Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

La medaglia d’oro conquistata dall’Italia a Milano Cortina 2026 deriva dall’ottimo risultato di un atleta che ha migliorato il suo record personale in una gara di sci alpino. Con questa vittoria, il team azzurro sale a 10 ori complessivi e raggiunge un nuovo traguardo nel medagliere dei Giochi. La competizione si è svolta sulla riviera delle Dolomiti, dove l’atleta ha sfidato avversari da tutto il mondo. La medaglia rafforza la posizione dell’Italia tra le nazioni più competitive di questa edizione.

AGI - Alla vigilia della chiusura dei Giochi arriva la trentesima medaglia per l'Italia ed è oro. Il medagliere azzurro conta ora 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, consolidando il terzo posto nei giochi olimpici di Milano Cortina 2026 dietro a Norvegia e Stati Uniti. Sport Oro Argento Bronzo Totale RIEPILOGO 10 6 14 30 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 2 1 2 5 Pattinaggio vel. ghiaccio 3 0 2 5 Pattinaggio vel. short track 1 2 1 4 Biathlon 1 1 0 2 Snowboard 0 1 2 3 Pattinaggio artistico 0 0 1 1 Curling 0 0 1 1 Sci di fondo 0 0 2 2 Salto con gli sci 0 0 0 0 Bob 0 0 0 0 Skeleton 0 0 0 0 Hockey su ghiaccio 0 0 0 0 Combinata nordica 0 0 0 0 Sci freestyle 1 1 1 3.