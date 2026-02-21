Il maxi cantiere in Brianza per evitare gli allagamenti | costo 4,6 milioni di euro

Il maxi cantiere in Brianza, avviato un anno fa per prevenire allagamenti, ha già portato a significativi avanzamenti. La causa dell’intervento è l’aumento delle criticità durante le piogge intense, che ha spinto le autorità a investire 4,6 milioni di euro. I lavori, inizialmente previsti per un anno e mezzo, stanno proseguendo più rapidamente del previsto. La nuova struttura idraulica si sta delineando con dettagli concreti, mentre si appresta a essere completata.

I lavori sono iniziati un anno fa e le stime prevedevano un anno e mezzo di interventi. Così che oggi quella maxi opera costata 4,6 milioni di euro sta prendendo sempre più forma. Si tratta della vasca volano a Burago Molgora. Il cantiere in via Turati sta avanzando e le immagini postate sulla pagina Facebook di BrianzAcque che sta realizzando l’importante intervento. L’opera avrà la funzione di raccogliere temporaneamente grandi volumi di acque meteoriche, rilasciandole gradualmente una volta terminato l’acquazzone. L’intervento comprende anche il potenziamento della rete fognaria nelle vie Kennedy e largo Toti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in BrianzaIl maxi cantiere da 5,8 milioni di euro di BrianzAcque, volto a migliorare la rete idrica nei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate, si è concluso con alcuni mesi di anticipo.

