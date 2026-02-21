Il Manifesto del partito Comunista spiegato facile | cosa chiedevano Marx ed Engels?

Il Manifesto del Partito Comunista è stato pubblicato il 21 febbraio 1848, in un momento di grandi cambiamenti sociali e politici. Marx ed Engels volevano mettere in evidenza le ingiustizie causate dalla proprietà privata e dalla lotta di classe. Il testo ha suscitato reazioni forti, portando molte persone a riflettere sul sistema economico. Questo documento ha segnato un punto di svolta nel pensiero politico e ha ispirato movimenti in tutto il mondo.

Pubblicato il 21 febbraio del 1848, Il Manifesto del Partito Comunista è uno dei testi più influenti della storia politica e filosofica. A scriverlo sono Karl Marx e Friedrich Engels su incarico della Lega dei Comunisti, con lo scopo di delineare le idee e gli obiettivi del comunismo, fornendo un’analisi della società borghese e proponendo un modello alternativo basato sull’abolizione della proprietà privata e sul potere del proletariato. Secondo Marx ed Engels, infatti, l’umanità si è sempre sviluppata attraverso conflitti tra classi opposte, come patrizi e plebei nell’antica Roma o feudatari e servi nel Medioevo.🔗 Leggi su Cultweb.it

Accadde oggi: 21 febbraio, il Manifesto del Partito Comunista

