il macellaio paride va in pensione un giovane raccoglie il testimone

Cambio di gestione nella storica macelleria 'Da Paride' di Funo. Dopo 32 anni dietro al bancone della bottega di via Galliera, Paride Borsari, da sempre affiancato dalla moglie Maria, è andato in pensione. A prendere il testimone un giovane e appassionato macellaio, Antonino Genna, che insieme al fratello e alla moglie ha affiancato Paride per alcuni mesi e recentemente ha rilevato ufficialmente l'attività. "Paride e Maria – dicono la sindaca Claudia Muzic e l'assessore al Commercio Lorenzo Tescaro, coetaneo del giovane Antonino – possono finalmente godersi la meritata pensione. Anche se certamente mancherà la loro presenza costante nel negozio".

