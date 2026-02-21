Il Lecce resiste con ordine per 75 minuti arrivano dalla panchina i gol dell’Inter

Il Lecce ha mantenuto la rete inviolata per 75 minuti prima di subire due gol dall’Inter, che ha sfruttato le sostituzioni dalla panchina. La squadra di casa ha mostrato compattezza e determinazione, contrastando efficacemente gli attacchi avversari. Tuttavia, l’ingresso di giocatori freschi ha fatto la differenza, portando i nerazzurri a segnare e cambiare le sorti del match. La partita prosegue con un risultato ancora aperto.

Gli ospiti vincono per 2 a 0 con reti di Mkhitaryan e Akanji entrati in campo nel corso della ripresa. Infortunio al ginocchio per Gaspar dopo nemmeno un minuto di gioco LECCE – Nonostante una partita molto diligente dal punto di vista difensivo e di grande applicazione caratteriale, il Lecce si arrende all'Inter. I nerazzurri hanno vinto con il risultato di 2 a 0 grazie ai gol di Mkhitaryan al 75' e di Akanji all'82', entrambi subentrati nel corso del secondo tempo. La squadra di Di Francesco, rimasta senza Gaspar dopo pochi secondi di gioco per un infortunio al ginocchio, ha affrontato la partita per come poteva fare, limitando la superiorità di un avversario evidentemente superiore dal punto di vista tecnico, ma anche predominante su quello fisico.