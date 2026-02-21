Il lato oscuro del Regno Unito
In Gran Bretagna, metà della popolazione con redditi più bassi affronta un peggioramento costante delle proprie finanze. La crescente distanza tra ricchi e poveri alimenta sentimenti di insoddisfazione e sfiducia nel sistema. Molti cittadini, sentendosi trascurati, si rivolgono a leader populisti in cerca di risposte. La situazione si riflette anche nelle proteste e nelle richieste di intervento immediato. La crisi economica sembra aver radicato nuove tensioni sociali nel paese.
Il Regno Unito è uno dei paesi più ricchi del mondo, ma un’ampia parte della sua popolazione, il 50 per cento meno ricco (o più povero), soffre sempre di più e – sostanzialmente trascurato dalla politica – diventa terreno fertile per il populismo. È l’immagine che esce dall’ultimo rapporto della Resolution foundation, un centro studi fondato nel 2005 che si dedica al miglioramento degli standard di vita nel paese. Non a caso lo studio è stato intitolato Unsung Britain, la Bretagna ignorata, non vista. I dati descrivono impietosamente un declino preoccupante e le crescenti difficoltà dei più deboli.🔗 Leggi su Internazionale.it
